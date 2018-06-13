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﻿大腸癌年輕化 學者料與肥胖有關

2018-06-13 列印
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　　中大研究團隊早前分析香港、上海、日本等六個國家及地區，超過一億人口的數據，發現多個地區的大腸癌個案在九八至○七年的二十年間不斷上升，患者更愈來愈年輕，當中本港五十五歲以下大腸癌個案更平均每年增加百分之一點七。

　　中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨牀導師雷諾信（左）指，發達國家肥胖問題愈趨嚴重，或可引致腸道微生物群轉變，相信是愈來愈多年輕人罹患大腸癌的因素之一，冀市民積極參與大腸癌篩查，及早預防。

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