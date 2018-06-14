﻿貼中洲際盃三賽果 世盃今晚開鑼預言喵神登場

全球球迷等了四年的世界盃，今晚香港時間在莫斯科開打，烽煙戰火，有人祈求明燈指路，預測「大力神盃」誰屬，可惜德國先知章魚保羅八年前仙遊，球壇預言家一席懸空已久，今屆世界盃後繼有「貓」，俄羅斯官方認證一隻神貓為新一代預言家，牠早前預測四場洲際國家盃賽事，成功「貼中」三場賽果，加上其「萌爆」外表，未開賽已吸引全球目光。



第二十一屆世界盃今晚開鑼，揭幕戰由東道主俄國斯迎戰沙特阿拉伯，今晚十一時開波。三十二支決賽周球隊將於未來六周決一雌雄。



世界盃誰勝誰負是球迷熱話，有人求教動物預言家。上屆賽事最出名的有「德國神算子」之稱的章魚「保羅」，牠預測十四場球賽結果，準確率高達八成五；一○年世界盃德國出戰的七場賽事中，牠準確「貼中」所有勝負。「保羅」逝世後，動物界一直未有合資格的接班人，直至今屆世界盃，俄羅斯選出了預言家新星—「阿基里斯」，牠是一隻有聽障的白貓。



首仗貼沙地勝俄



現年兩歲半的「阿基里斯」，出生於聖彼得堡艾米塔吉博物館，原本司職捉老鼠，但其預言才能被人發掘。去年洲際國家盃，牠四場賽事中成功估中三場，更貼中冠軍隊伍。



「阿基里斯」以吃貓糧顯示預測結果，其面前兩碗貓糧分別插上國旗，牠選擇吃哪碗則表示哪個國家隊會勝出。由於阿基里斯聽不到聲音，不受到外界聲音干擾，不涉人為造馬。俄羅斯官方已正式承認阿基里斯作為預言家的地位。牠日前預測第一場賽事結果，竟不給俄國人面子，認為沙地阿拉伯會勝出，是否應驗，今晚自有分曉。



巴西德國奪冠大熱



截至昨晚八時，馬會網站賠率顯示巴西為頂頭大熱，德國次熱，西班牙與法國並列第三；而巴拿馬、沙特阿拉伯則以破千賠率排包尾。足球評述員李德能看好巴西及比利時，形容兩隊過去數年成績差強人意，但近來漸見起色，相信兩隊越過低谷，準備爆發，一雪前恥。



另外，國際足協昨天公佈二○二六年世界盃主辦權，由美國、加拿大、墨西哥的「美洲聯盟」成功奪得，為歷來首次有三個國家合辦賽事，其中加拿大更是首次獲得主辦權。至於二○二二年世界盃，則在卡塔爾舉行。