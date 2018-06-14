  • 2018年6月14日 星期四
  • 28º
  • 77%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 港聞

﻿【大學基礎課程】英國Russell Group名牌大學直通車

2018-06-14 列印
Previous Next

　　想入英國Russell Group大學，但DSE成績未如理想的，可考慮Russell Group大學開設的「1+3」基礎課程，完成1年基礎班並成績達標，就自動直升大學。想知更多請登入https://goo.gl/MYbs5p
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd