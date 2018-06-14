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﻿小瓷作坊童工出身

2018-06-14 列印
　　現年九十四歲的黃永玉，出生於湖南常德縣，自小家貧，學歷僅至初中，他由十二歲起出外謀生，曾在小瓷作坊做童工，後來對木刻產生興趣，開始發表作品，之後更開始以木刻及板畫謀生，開創個人風格，成為國畫大師。

　　黃永玉真正成名，是於三十二歲時發表作品《春潮》及《阿詩瑪》，靠着細膩筆觸轟動中國畫壇，此後經典作品不絕，成為繪畫中國第一張生肖郵票《猴》圖案的畫家。

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