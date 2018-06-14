  • 2018年6月14日 星期四
  • 28º
  • 77%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 港聞

﻿唐琳玲拖欠20萬訟費 謝偉俊指「凍過水」

2018-06-14 列印
Previous Next

　　法律界謝偉俊關注，在法庭拍照被判囚的內地奇女子唐琳玲，於刑滿後隨即離港，形容她拖欠近二十萬元訟費「凍過水」，又引述限奶令、學生貸款、吸煙定額罰款、公院產子等各方面「走數」情況，憂慮香港成為「走數之都」、「無掩雞籠」。

　　特首林鄭月娥承諾，會關注不還錢問題，但認為在保障公帑同時，亦要考慮追數成本，以及部份人士的承擔能力，例如大學畢業生，但重申願意親自探討有關問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd