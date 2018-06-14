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﻿流浪牛入停車場避雨 網民：係咪用八達通？

2018-06-14 列印
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　　本港近日大雨連場，連天生天養的流浪牛也要避雨！浸大體育學系副教授雷雄德前晚在西貢公眾碼頭停車場內，發現有四頭流浪牛在大雨期間走入停車場避雨，並將相片上載社交網站，不少網民笑言連牛也要避雨。

居民見怪不怪

　　雷雄德在facebook上載相片並寫道：「佢哋係咪用八達通入停車場呢？」他接受本報查詢時表示，前晚約八時於西貢近公眾碼頭停車場內發現流浪牛，自言駕車二十多年都未曾在停車場內見過牛，故大感新奇上前拍攝。他指，西貢經常有牛、野豬甚至蛇等野生動物出沒，居民已見怪不怪，就連牛也對人類反應「淡定」。但他慨歎近年不少郊遊人士卻漠視牛的健康，甚至有人向牛餵食膠袋，他呼籲郊遊人士不要傷害野生動物。

　　有網民亦留言希望市民看見動物避雨時能行個方便，不要驅趕，為動物提供一個容身之所。

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