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﻿兩部「水炮車」本月抵港

2018-06-14 列印
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　　警方早前斥資二千七百萬元購買三輛「水炮車」，首部已於上月抵港（見圖），其餘兩部預計本月運抵，最快年底投入服務。保安局局長李家超昨回覆立法會議員提問時指，警方正草擬相關的使用指引及培訓計劃，由機動部隊負責人手訓練及編排。

　　李家超指，警方會要求所有操作人員在使用「水炮車」前，必須接受有關駕駛、操作及安全訓練，並需嚴格遵守相關守則及指引。惟由於指引屬行動細節，涉及警方戰術部署，故不宜公開，以免影響警方行動的能力和效果，但強調，警方只會在有絕對需要時才使用「水炮車」。

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