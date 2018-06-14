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﻿聯儲局加息1/4厘

2018-06-14 列印
　　聯儲局本港時間今晨結束議息，上調聯邦基金利率目標區間四分一厘，到一點七五至二厘，該央行自二○一五年十二月啟動加息周期以來，第七度加息決定。

　　美國股市中段個別發展，杜指報二五二七八點，跌四十二點；納指則報七七一四點，升十點。滙控美國預託證券價格見七十七點七八港元，升一點一三港元；騰訊則見四百一十六點六八港元，升一點四八港元。

  紐約期金報每盎司一千三百零一點五美元，升二點一美元；紐約期油則報每桶六十六點七四美元，升零點三八美元。
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