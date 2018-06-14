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﻿羅范椒芬不續任科技園主席

2018-06-14 列印
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　　擔任科技園主席四年的羅范椒芬，任期將於本月底屆滿，她昨日出席摩根大通及亞洲協會合辦的One Step Ahead Series研討會時，坦承自己將不會續任主席一職，任期至本月三十日，稍後會安排茶聚交代詳情。

  她認為，香港若要成功發展創新科技，需要政府上下各部門以長遠政策推動，但現時政府在這方面的工作未能達標，社會亦無擁護創科作長遠發展，亦沒有足夠的創科企業及職位吸引人才，但指特首林鄭月娥有努力填補空缺。

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