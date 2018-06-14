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﻿男子遭泥頭車撞倒命危

2018-06-14 列印
■救護員將傷者送院救治。
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　　九龍灣發生泥頭車撞傷途人交通意外，一名男子在一個十字路口燈位橫過馬路時，遭一輛駛至的泥頭車撞倒並拋開數米重傷昏迷，送院搶救後命危。警方調查後拘捕司機及調查意外原因。

　　昨晨九時許，二十九歲姓袁司機，駕駛一輛重型泥頭車，沿承啟道向彩虹方向駛至沐翠街交界一個十字路口時，一名三十六歲姓古男途人由車頭右至左橫過馬路，司機收掣不及將途人撞倒及拋開約五米墮地，頭部重創流血倒臥路中昏迷。報警後救護員到場將傷者送院，治療後情況危殆。警方事後以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕司機，現仍調查意外是否有人違反交通規例導致。

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