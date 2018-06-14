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﻿中大研3D顯微鏡揭青光眼成因

2018-06-14 列印
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　　青光眼是頭號致盲殺手，惟礙於傳統顯微鏡所限，難以作詳細的細胞研究。中大工程學院機械與自動化工程學系陳世祈教授及其團隊，最近成功將三維全息影像技術引入雷射顯微鏡，研發出首台「數碼全息雙光子激發」（DH-TPE）顯微鏡，有助科學家研究青光眼等視覺神經疾病的成因。DH-TPE顯微鏡能以超高速拍攝活體神經細胞的三維成像，記錄神經細胞之間的互動，有助研究青光眼和非青光眼性視覺神經病患者的神經保護。研究團隊成員張大鵬相信，DH-TPE顯微鏡的低廉價格有助普及。

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