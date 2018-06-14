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﻿港府研短期出租迪士尼預留土地

2018-06-14 列印
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　　政府預留迪士尼樂園東面一幅六十公傾土地作二期發展，多名立法會議員建議有關土地在進行擴建工程前，可透過短期租約形式出租予藝術團體用作大型表演場地，甚至可考慮興建組合屋作臨時中轉房屋。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，相關土地契約列明不能用作興建房屋、商業設施、酒店等用途，暫無打算修訂現行做法，但當局一直有研究短期租出閒置土地，亦接獲不少商業機構查詢，當局會適時作出公佈。

　　此外，邱騰華指，樂園落成首十二年期間共有七千萬人次入場，較政府預算高，預計樂園於擴建及增加設施後，入場人次有望重拾升軌，估計至二○三○年人次可達九百一十至九百三十萬。

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