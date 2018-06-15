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﻿創世盃揭幕戰紀錄 俄軍狂勝贈沙地五蛋

2018-06-15 列印
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　　二○一八世界盃開波！東道主俄羅斯憑卓利舒夫梅開二度、加辛斯基、迪斯尤巴和高路雲各建一功，在莫斯科盧日尼基球場慨贈沙地阿拉伯五蛋，在A組旗開得勝之餘，以六十四年來揭幕戰最大勝仗證明俄羅斯非史上最弱主辦國。

　　中場加辛斯基十二分鐘接應祖比連左路傳中禁區內頭錘開紀錄。俄軍射手迪沙高耶夫二十二分鐘因傷離場，入替的卓利舒夫四十三分鐘禁區內接應祖比連橫傳，先冷靜扣過兩名守將再狂抽破網拉開比數。

　　沙地易邊後反撲徒勞無功，另一後備上陣的俄羅斯柱躉式中鋒迪斯尤巴七十一分鐘接應右路傳中頂成三比○，加上卓利舒夫和高路雲補時階段士哥（右圖），領軍大勝五比○。

　　另外，總統普京在開幕戰前致辭：「對足球的熱愛，令全世界團結成一支隊伍。」
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