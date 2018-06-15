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﻿中港聯手冚7800萬外圍波

2018-06-15 列印
　　針對世界盃期間的非法外圍賭盤，粵港警方前晚起聯手展開代號「火刺」反賭波行動。本港警方突擊搜查全港二十多處地點，有組織罪案及三合會調查科探員在紅磡鶴翔街八號維港中心搗破一個非法娛樂場所，搜出約三千三百萬投注額及一批賭博工具。據悉，該賭場如豪華會所，佔地逾萬方呎，裝修豪華，除了供會員賭波、賭馬外，亦設有釣魚機、麻雀機等賭博器具，另設有桑拿浴室及紅酒櫃，服務一應俱全。會所有藍色及粉紅色浴袍，供會員過夜之用。警方當場拘捕十八名男子，當中包括兩名主持及五名侍應，其餘皆為顧客。

　　另外，粵警方亦在深圳及東莞分別拘捕一及四名內地男子，檢獲少量現金，相信他們屬同一外圍賭博集團。警方相信有關行動已成功瓦解一個外圍賭波集團。

紅磡「會所」檢3300萬注額

　　港粵反賭波行動中，共檢獲約七千八百萬投注總額、逾二百五十萬現金、大批電腦、賭博工具及少量毒品，拘捕四十二男三女（二十四至六十二歲），他們涉收受賭注、管理非法賭博場所、洗黑錢、藏有危險藥物等罪。被捕人士包括一個外圍賭波集團的主腦及骨幹成員，部份人有黑幫背景。
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