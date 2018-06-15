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﻿今起連續九日有雨

2018-06-15 列印
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　　打風不成，今日起連續九日有雨！天文台指，位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，已移向台灣遠離本港，但南海北部的低壓槽未來數天為本港帶來不穩定天氣，後日父親節及下周一端午節天氣轉差，料將有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市民外出活動謹記帶備雨具。

　　位於南海東北部的熱帶低氣壓昨午四時集結在台南之西南約一百六十公里，預料向東北移動，時速約廿五公里，移向台灣。天文台高級科學主任蔡本良表示，該熱帶低氣壓會向東北方向移動，並會在台灣西南部登陸。

　　天文台預料，本港今明兩日大致多雲，短暫時間有陽光，局部地區有一兩陣驟雨。

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