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﻿謝偉俊：研設「停賽」時限

2018-06-15 列印
　　立會主席梁君彥禁止五名泛民議員重返昨日會議廳，手法惹爭議。議事規則委員會主席謝偉俊表示，傳統上將大會和全體委員會視為同一會議，但兩者本質不同，認為梁君彥應重新檢視其決定。

　　但謝指出，不少議員和公眾都認為議員即使被趕離場都無後果，舉例指球員在世界盃被趕出場至少要停賽一場，其他國家地區的國會議員被逐後一樣須承擔後果。他又透露，委員會將研究會否施加罰款和設立「停賽」時限，例如「如果多次被逐離場嘅話，係整個年度都唔可以出場 。」

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