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﻿美股中段偏軟

2018-06-15 列印
  美國周四股市中段偏軟，杜指報二五二○一點，跌零點○四；納指則報七七六二點，升六十七點。滙控美國預託證券價格見七十七點三八港元，升零點九八港元；騰訊則見四百一十四點五九港元，升二點五九港元。紐約期金報每盎司一千三百零六點六美元，升五點三美元；紐約期油則報每桶六十六點六四美元，無升跌。
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