﻿﻿征服珠峰最年輕港人 陳家希誓戰探險大滿貫﻿

年輕人追夢，總會被人看扁。年僅十九歲的攀山愛好者陳家希卻不要被人看扁，勢要登上世界屋脊、海拔逾八千八百米的珠穆朗瑪峰，縱使多次見到遇難的登山者也無懼死神，惡劣險境中強忍傷痛纍纍，最終成為攀上珠峰的最年輕港人。他將赴阿拉斯加再征高峰，冀藉勇闖高峰燃起青少年的追夢鬥志：「別讓人小看你年輕，征服自己，成就你的高峰。」



家希生於小康之家，父親是城大電子工程系副教授，母親任職九龍小學助教，他有一位姊姊和兩位哥哥，分別任職畫家、建築師及律師。身為孻仔的他，於英皇佐治五世學校畢業後，暫時擱置升讀大學醫學系，走上「探險者大滿貫」的夢想之路，冀二十歲前征服七大洲的最高峰。他笑說：「這是一件很瘋狂的事，慶幸父母給予我自由做喜歡的事。」



捱痛趕夜路 死神擦身過



家希十三歲加入童軍，其童軍隊長曾為美國海軍陸戰隊隊員，因而有機會接觸跳崖、攀山等極限運動的艱苦訓練，他唯獨愛上攀山，幾乎爬遍香港所有山峰。去年八月，他得悉日本二十歲少女南谷真鈴創下最年輕的「探險者大滿貫」紀錄：「我當時心想她可以，我也可以！我何不創下壯舉，為港人爭光？」



攀登雪峰需要的體力和財力非同小可，家希稱每日背近四十磅的沙包來回畢架山和獅子山鍛煉體力，事前積極撰寫計劃書尋求贊助，為本港貧窮青少年籌款，「當時遞交了數百次計劃書都無回音，真是沮喪。」兩個月後，他獲本港一家戶外運動品牌公司贊助，令美夢成真。



四月初攀登珠峰才是難關開始，家希稱，原來大部份旅程都在黑夜中進行，當見到陽光才知自己身處懸崖。途中不時收到附近探險者死訊，更曾多次親睹遺體。死神隨時降臨，家希坦言，曾兩度想中途放棄，登峰初段不慎扭傷左腳，負七度的冷酷環境下，忍受如被火燒的疼痛，「那時不斷有心魔，懷疑自己根本不能再繼續了。」幸運地，他感激途中獲當地尼泊爾人送絲綢祝福，又得到三位港人隊友攀山專家曾志成、古錦輝和黄偉建以及各國探險者支持，港人的支持特別成為其動力，「爸爸告訴我，很多香港人在為我大力打氣，我一定要堅持下去，不能輸給自己。」



家希上月二十一日終於成功登頂。他感觸地說：「那一刻，我這輩子都不會忘記！」登上珠峰前，家希已先後征服非洲乞力馬扎羅山、澳洲科修斯科山、南美洲阿空加瓜山，他稍後將赴阿拉斯加再征高峰，距「大滿貫」只差三個高峰。他盼望其故事能感動年輕人勇敢追夢。



