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﻿小巴失控撞山七人傷

2018-06-15 列印
　　一輛專線小巴，昨日載着乘客途至大埔時，疑因天雨路滑失控，撞向山坡。意外中司機及車上六名乘客受傷，報警後獲送院治療。意外原因警方仍調查中。

　　昨晨六時許，一輛專線小巴，沿大埔碗窰路向大埔市中心行駛，小巴駛至打鐵屻村對開時，疑天雨路滑失控撞向路邊山坡，車頭損毀，六十七歲姓鄧司機及車上六名男女乘客（三十二至六十八歲）受輕傷，報警後獲送院，治療後無大礙。司機通過酒精呼氣測試，警方拖走小巴檢驗及調查意外原因。

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