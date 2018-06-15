﻿開列「人才清單」搶人﻿IT界指當局捉錯用神﻿

政府上月提出「人才清單」，以吸納海外人才推動本港發展，惟列入「人才清單」內的業界直言政府捉錯用神，指本地培訓更為逼切。有遊戲開發商指出，以往曾遭內地開發員賣走遊戲代碼及美術圖，為顧及員工操守及質素，寧願聘請本地人才。網絡安全業界直言，相比資深網絡安全專家，業界更缺乏五至七年經驗的中層人員，急需培訓新一代補充斷層。



為配合香港經濟高增值及多元化發展，勞工及福利局上月宣佈政府原則上同意將十一個行業和專業領域列入人才清單，包括遊戲開發專家、資深網絡安全專家、輪機工程師、造船師及處理國際仲裁的律師等，相關的專才日後將可通過入境處的「優秀人才入境計劃」來港。



內地員工操守令人咋舌



遊戲製作商匯創紀香港有限公司遊戲製作人黃智恒指，數年前其公司曾把開發團隊遷移到內地，惟遇到不少麻煩，如開發員每隔數月就會求加人工，員工操守及質素亦使其咋舌，「遊戲上市翌日，代碼或美術圖已經流出市面，內地員工素有習慣把公司能賣的資產都賣走，每個新人前來面試皆說手持某款遊戲的代碼，以此游說我聘用他。」



作為創作人，黃智恆無法接受不尊重知識產權的員工加入，故後來把開發基地搬回香港。他現從專業教育學院及各大學招攬人手，卻欠有能力獨立策劃全新項目的遊戲製作人。惟他堅持引進優才並非解決辦法，「通過兩三年內部培訓就會有人手，政府不如設法穩定遊戲商的收入、把行業做大，參考台灣定期邀請本地創作團隊為政府項目創作的做法，讓從業員對行業前景有信心，我們亦有資源挽留員工。」



對於資深網絡安全專家名列「人才清單」，網絡安全方案供應商SSH亞太區副總裁何思聰不諱言，「具十五年以上經驗的網絡安全人才在香港不難聘請，反而五至七年經驗的中層人員最難請到。」他指出，自千禧年科網股爆破後，IT業界大量人才流失，亦缺乏新人加入，導致行業出現斷層，令中層人員現在成為市場上的「搶手貨」。



何思聰認為，向外國招攬專才的方法對業界的幫助有限，「請歐美人才人工連住屋津貼太貴，在亞洲，日本人做事認真又有能力，但語言問題溝通不到，而內地人做事方式跟香港完全不同。」他建議，政府鼓勵本地企業設立學徒制，訓練本地新人，解決行業斷層的問題。



場地不足妨礙造船業



造船師、輪機工程師及船長均在「人才清單」之內，身兼海事處特許驗船師及船舶設計工程師的盧雪峰指，本港海事業界的確有請人難的問題，但他認為主因在於本地工作有限，「香港已經無做船隻設計的船廠，大家要船亦只會在內地或南韓等地方購買，最短缺的驗船師及船舶設計工程師，主要的工作都是來自政府，很少私人公司請人。」而近年就讀海事工程的人數增加，他亦正與大專院校商討，將學校現有的航空及航海工程結合，令更多年輕人對海事工程有基本認識，長遠解決人手不足問題。



