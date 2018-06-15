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﻿幼園增駐校社工 逾九成人感有用

2018-06-15 列印
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　　明愛一項調查發現，在逾千名受訪的轄下幼稚園及家庭服務中心的教職員及家長中，九成認為駐校社工可協助處理父母普遍遇到的問題，如幼兒情緒問題、學習問題、家人關係及特殊學習需要問題；近九成半家長更認為如孩子遇到困難時，會找學校老師及駐校社工求助。

　　對於政府計劃推出幼稚園社工服務先導計劃，明愛建議以兩校一社工為先導計劃最合適的標準，保證每校每周最少有社工駐校兩天，並期望先導計劃試驗期能由三年大幅縮短至一年，務求在明年可全面開展服務，並促請政府長遠應為全日制幼稚園提供一校一社工。

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