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﻿調查指近半年輕人欲置業

2018-06-15 列印
■青年住屋需求意見調查記者會。
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　　公屋聯會一項青年住屋調查顯示，在受訪的二千六百多名市民中，近半年輕受訪者有意置業，分別有六成和七成二年輕受訪者表示會考慮申請公屋和買居屋，比例高於其他年齡組別。而在十八至四十歲的年齡群中，隨年齡增長，申請公屋及買居屋的意欲也下跌。

　　有意置業的受訪者中，最多人表示是「結婚需要」，其次為「改善居住環境」、「投資」；至於在沒有考慮置業的受訪者中，「樓價太貴」是最主要的原因，其次為「供唔起」、「唔夠錢畀首期」。

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