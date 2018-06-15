﻿﻿潮州餅店太子爺﻿ ﻿宣揚滅罪服務社群﻿

西貢人傑地靈，潮州人在此地打拼，遍及各行各業，即使不熟悉誰是西貢區撲滅罪行委員會主席陳權軍，只要吃過當地「陳福成餅店」的傳統餅食，就會想起兩代潮州人奮鬥的故事，陳權軍正是陳福成的其中一名兒子。



本月初遭竊賊光顧的陳權軍，尚有兩兄三姊一弟，他自小在西貢居住和讀書，後來前往英國完成中學，回港後協助家庭生意。實在地說，「家己冷」幾乎壟斷了西貢早年的餅店生意，其他經營餅店的鄉里，也視陳軍權父親為老大，人稱福成伯，十分尊重這老人家。陳權軍的兄長一度接手餅店業務，雖有盈利，卻十分辛勞，二十多年前無奈把店舖結業。



福成伯在西貢有一塊私人土地，在朋友介紹下，加上家族亦投資支持，因緣際會，陳權軍於八十年代踏上從商之路，經營發泡膠廠，有了第一桶金後，九十年代往內地發展，設立較具規模廠房。



出任滅罪行委員會主席



由於受到父親服務社群薰陶，陳權軍也領悟這種使命，他獲政府委任為西貢區議會議員長達十年，及至三年前取消委任制後，他仍任西貢區撲滅罪行委員會主席，推動防盜宣傳和鄰里守望之工作，最令他欣慰是在警民合作下，斬樹黨已銷聲匿迹。



在區議會多年，陳權軍最感難忘是落成寵物公園，協助把將軍澳堆填區停收廚餘，減低區內異味；又正在橋嘴島興建新碼頭。他說西貢每日都在變化，小時候人煙稀少，活動空間多，現時遊客增加，此地成為本港的後花園，環保和發展值得深思。不過，西貢始終須發展，在交通配套上，他冀望有一條環迴公路連接外區，促進道路暢順。



育有一對子女的陳權軍，指長子已婚遷出，目前與家人住於大網仔路，閒時喜打高爾夫球，做做健身體操。本月一日晚上，其女兒的村屋住所，遭竊賊潛入爆竊，當時他在鄰屋也聽到家犬吠叫，卻誤會是野豬闖進沒有查看，翌日凌晨女兒返歸始發現失竊，通知陳父翻查閉路電視證實事件遂報案。



「經一事，長一智。自己的確有些疏忽，致家宅被賊人有機可乘。」陳權軍提醒，父親節即將來臨，若舉家出外晚膳，須關緊門窗，並開啟保安及監察系統，以策萬全。



「我做生意獲得的寶貴回憶，不是金錢，而是從父親身上學懂服務社群的道理，家父生前熱心公益外，不時協助鄉里排難解困。」陳權軍對父親景仰由衷之言。



父親協助遷徙水庫範圍村民



談及西貢萬宜水庫的巨大工程，陳權軍便憶起父親陳福成，他爸爸協調遷徙水庫範圍的村民，出了不少力，又成立西貢潮州同鄉會、社區中心等。此外，西貢中學學位奇缺，熱心教育之工業家鄭植之捐巨款興辦學校，陳父也曾奔走找尋適合土地，鄭植之中學於八○年落成，時任港督麥理浩爵士主持校舍啟用典禮。



在西貢社區中心對開空地，設有陳福成康樂紀念廣場，揭幕牌誌有介紹陳福成早於七○年代，積極響應西貢區鄉事委員會及地區人士發起籌建有關社區中心，又慷慨解囊使中心會所得以建成，足見生前頁獻良多。



