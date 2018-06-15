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﻿多國地區WhatsApp「死機」30分鐘

2018-06-15 列印
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　　用戶數量達十五億人的即時通訊應用程式WhatsApp，昨日下午約二時突然「死機」，畫面一直顯示「連結中」字樣，用戶遲遲未能收發訊息，亦無法透過程式打電話。近一千八百名用戶於網站「downdetector .com」留言，表示不能使用WhatsApp，受影響國家及地區遍佈全球，包括英、美、西班牙、巴西、日本、香港等。

　　服務於近三十分鐘後恢復正常，但WhatsApp事後沒有公佈故障原因。今次已非WhatsApp第一次出現全球「癱瘓」情況，去年十一月，WhatsApp曾一度失靈一小時，期間用戶無法登入及收發訊息。

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