﻿﻿教育城引入大數據﻿ ﻿助評估教學成效﻿

香港教育城（教城）作為推動電子教學的半官方組織，行政總監鄭弼亮過去五年見證了教育科技對於學界的大衝擊，驅使老師重新反思二十一世紀教室內「教甚麼？怎樣教？如何做評估？」他相信，教育大數據、人工智能及雲端技術將是未來的重要議題，故教城早年着手建立電子評估系統，冀助教師拓展校本數據模型，每年又於學與教博覽引入新產品，如今再計劃走入個人化教育資源的新時代。



教城素以推動電子教學為目標，鄭弼亮表示，教城早於十年前架設網上學習資源網，讓教師下載課堂簡報、相關教材檔案及動畫等。惟他坦言，五年前已覺昔日單向式教學面臨瓶頸，科技愈加進步，電腦取代人類處理部份複雜工序，老師教學走向互動式，並用上科技產品提升教學效能，可見過去五年教育科技的轉變超出很多人的預期。



軟件省教學時間



「一個個科技的誕生，讓我們必須重新反思三個關鍵問題－學校該提供甚麼課程？老師如何施教？怎評估學生的學習成效？」鄭弼亮認為，科技為學界帶來的巨大衝擊，語文老師昔日講解二十個生字必會由頭教到尾，但通過軟件程式，學生現可提前把自己掌握的字詞反饋予老師，此舉不止省略部份不必要的教學時間，也令師長更掌握學童進度。



鄭弼亮續說，教城見及學界對互動教案的需求，近年開發了介紹互動教學工具的網站「Go eLearning」，並於平台上提供大量課堂短片，讓老師參考其他同工的教學示範，從中了解學生對互動學材的反應，並藉此學習管理電子教室的技巧，「我們為着二十一世紀教室作出不少改變，提高了電子學習的支援深度，老師更有信心嘗試新事物。」



家長對傳統測考、功課主導的學習模式愈見懷疑，鄭弼亮提出其未來願景，學與教的評估工具應隨科技進步而變革：「用上適當工具即可得知學生每日每周學習進度，他們毋須再如臨大敵地準備考試。」他認為，若學界冀以日常評估取代測考功課，老師必須學懂善用教學大數據，分析學生學習的強弱項，繼而對教學作出相應調整。



教城作為半官方機構，鄭弼亮認為其優勢在於掌握完整的官方公開試數據，若老師同時使用坊間教材，定能分辨其他工具提供了「優質」或「劣質」大數據；惟他強調，官方教育大數據不應有「專利」，長遠應與全港學界共享，老師長遠也不宜把分析的責任假手予商界平台，自己負責教學診斷才有效，「別人的數據不會配合學校教學，亦未必因應不同學習難點為老師提供相應教案。」



未來引入AI技術



就未來五年的電子教學發展，鄭弼亮估計大數據、人工智能（AI）及雲端於學界將愈加普及，故教城已着手研究相關產品，盼令學界更認識該等技術應用。



