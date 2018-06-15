  • 2018年6月15日 星期五
  • 28º
  • 72%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 港聞

﻿跑馬地兩車相撞 五人一度被困

2018-06-15 列印
■一輛貨車在摩利臣山道右轉皇后大道東時與一輛的士相撞。
Previous Next

　　跑馬地發生的士與貨車相撞意外，一輛的士在皇后大道東與一輛物流貨車相撞後，的士司機及車上四名乘客受傷及一度被困，消防員到場後協助傷者離開車廂及送院，治療後幸無大礙。警方事後拖走肇事車輛檢驗及調查意外原因。

　　昨凌晨四時四十五分，一輛的士載着乘客，沿跑馬地黃泥涌道行駛，當駛至皇后大道東右轉時，失控與鄰線一輛物流公司貨車相撞。兩車相撞後車頭損毀，三十歲姓黃的士司機及車上四名內地遊客受傷一度被困，幸傷勢不嚴重；貨車司機則無恙。警員到場封鎖現場，傷者事後由到場消防員協助下。扶離車廂交救護員敷治後送院，治療後無大礙。兩車司機事後通過酒精呼氣測試，在現場協助調查。警員事後拖走兩肇事的士及貨車檢驗，並調查意外原因。警方調查期間，現場交通輕微受阻。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd