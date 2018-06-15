﻿﻿文憑學位獎學金加碼﻿ ﻿自資院校銀彈搶新生﻿

適齡學生人數屢創新低，自資院校各出奇謀廣招生源。有首次開辦學士學位課程——幼兒教育學士學位的院校校長表示，校方已加聘人手，投放數百萬元提高課程質素，並加推約一百萬元獎學金，吸引學生報讀；亦有院校增加百分之四十的獎學金總額，並為物理治療、老年學和幼兒教育三個學科加開入學獎學金兩至三萬元，以銀彈搶人。



中學文憑試應考人數屢創新低。考試及評核局資料顯示，今屆只有約有近六萬人應考，較去年少百分之四，為報考人數最低一次。學生減少，自資院校只能從多方面增加吸引力，維持生源穩定。



耀中社區書院計劃下學年升格為耀中幼教學院，加入開辦學士學位課程戰線。校長沈雪明表示，經兩年籌備，耗資數百萬元後，學校下學年有意開辦自資幼兒教育（榮譽）學士學位課程，修畢後可取得註冊幼稚園教師、幼兒工作員、幼兒工作主管，以及特殊幼兒工作員的專業資格。她稱學校目前已聘請相關教授、副教授和助理教授等人手，預計課程開辦首年，能收錄一年級學生四十人，而幼兒教育高級文憑畢業生，亦可直接報讀該學士課程的三年級，預計首年能收四十人。



她形容幼教是「新興行業」，隨着政府推出免費幼教計劃，行內前景不俗，入職薪金達二萬多元。她續指稱，該校獲得利銘澤黃瑤璧慈善基金支持，將於下學年成立利銘澤黃瑤璧非華語學生獎學金，每年提供一百萬元獎學金供學生申請。獎學金設二十個名額，每名學生可得約五萬元。



物理治療學位 獎學金最高三萬



東華學院九月將開辦自資物理治療學士學位課程，副校長（行政及發展）鄧鳳鳴表示，課程將收生數十人，校方過去已經投資一千三百萬元，購入相關儀器，開設物理治療實驗室，並聘請教授等。她指課程正待行政會議通過審批便可收生，相信開辦第四年可取得物理治療師管理委員會的專業認可。



東華學院一七/一八學年獎學金總數，較上個學年增加百分之四十，受惠學生人數增多百分之五十，負責管理獎金學的鄧鳳鳴預計，下學年會有同樣升幅，並新增多個入學獎學金，金額由二萬至三萬元不等。



香港專業進修學校傳訊與拓展總監李慧慈稱，為了讓學生有更好的晉升階梯，下學年會加開相關自資學士學位課程，以及幼兒教育高級文憑課程。李慧慈表示，兩個課程合共耗費約一千萬元開辦，預計分別能收生三十至四十人。她又說，港專開辦課程一直都是職業導向，新課程與本港運動普及化和幼教有需求有關，「甚麼特色都係假，最重要是課程吸引。」



港府去年宣佈，凡在文憑試取得「三三二二」而報讀自資學士學位，或具有副學位資歷而銜接自資學位課程者，即可取得每年三萬元的免入息審查資助。李慧慈稱，報讀學校新開課程的學生，原本已取得政府資助，再加上若能成功申請校方獎學金，便能學費全免。



