﻿﻿世盃爆代購糾紛﻿ ﻿球迷苦主波飛未到手﻿

球迷引頸以待的世界盃周四在俄羅斯開波，《東周刊》報道，在官網一票難求下，有本港球迷轉為幫襯波飛代購網站，惟說好的波飛遲遲未到手。他們建立苦主群組追討，如今已累積三十多名苦主，其中二十二人稱共損失逾九萬元。



球迷Jack和朋友馬先生（化名）於三月中付約一萬元，購買兩場世界盃門票，「官網買最平約八百元有交易，但代購索價貴咗幾倍。」Jack說。出發日子迫近，但波飛遲遲未到手，賣方又音訊全無，「對方一時話去到當地就收到門票，一時又話會分期退錢。」



上月底，他發現許多同樣遭遇的苦主，早於一月已陸續有人投訴。他續指，現時群內約有三十多人，五月初曾統計二十二名苦主的涉款額為九萬一千元，其中最大苦主款額為二萬四千七百元。



涉事公司的實體店成立兩年，一名姓羅男子是唯一董事，但今年一月辭職，網店聲稱觀塘及旺角有分店，《東周刊》記者造訪時已人去樓空。記者之後成功追訪羅姓前董事的胞弟，他透露公司透過外國買手購入波飛再轉售：「我哋被鬼佬呃咗，佢哋走咗佬。」但他不願透露買手身份。



羅指已在英國報警，並向銀行借了五十萬元退錢：「如果有心呃你，一早走咗佬！」他向記者展示幾十張入數紙，證明已退款。對於球迷指到場外交收，卻慘被放飛機，羅指是當地負責交收的買手有問題，香港公司不知情。至於Jack遲遲未收到波飛，他堅稱已全數退款，記者要求他提供證據，惟截稿前未獲回覆。



海關指共接獲八宗相關舉報，如發現違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。



