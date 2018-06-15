﻿《黃金花》現實版 伴自閉兒闖關 堅毅媽：最困難已捱過

電影《黃金花》真實反映母親照顧智障自閉症兒子的困難，與「黃金花」有相同遭遇的許美霞，經歷的苦難比電影情節還要多。許夢想不過是相夫教子，一朝發現愛兒瑋瑋患上智障自閉症，她一步一腳印，花時間教曉瑋瑋擦牙、換衫及控制情緒，贏回家人的信任。瑋瑋日漸長大，媽媽仍陪他闖過一個又一個的難關：「希望瑋瑋無病無痛，識打理家務，開心快樂。」



下午三點四十五分，許美霞在沙田才俊學校門前，迎接快將十六歲的瑋瑋放學，母子徒步回家，十分鐘的路程，瑋瑋不用媽媽牽着，也能安份地走路。很難想像患有輕度智障及自閉症的瑋瑋，以往上街例必大喊大叫，甚至打途人，坐上陌生人的大腿。



這十分鐘的風平浪靜，背後隱藏着許美霞多年來的努力。她昔日夢想結婚生子，○二年瑋瑋的出生，是圓夢，也是噩夢的開始：「我見他很固執，正常小朋友會用手指指東西，但他對外界完全無反應，一點八卦也沒有。」經醫生評估後，瑋瑋確診輕度智障及自閉症。



瑋瑋懂得走路後，每次上街，總會突然大聲叫嚷，任你怎樣叫他冷靜，他都聽不入耳，九歲前亦無法控制大小二便，令許美霞的丈夫也嫌棄瑋瑋，不想帶他出街，夫妻爭吵愈來愈激烈，一度需社工介入。直至她帶當時快將六歲的瑋瑋來到才俊學校，她看到一線曙光：「我見到這裏的小朋友情緒穩定又開心，當時的校長跟我說，只要有耐性，逐樣慢慢教，瑋瑋可以教好的。」



校長教她，瑋瑋每個偏差行為皆必有因，找出根源，就可以教導他正確做法。結果她發現，瑋瑋很怕地鐵幕門關上前的「嘟嘟」聲及地盤打樁聲，每次聽到都大叫，她於是讓瑋瑋坐地鐵時聽音樂，避開「嘟嘟」聲，又帶他到地盤，確認聲音來源，「直至傍晚六時，打樁聲就會停止，他知道聲音會完，以後再聽到也放心了。」



有時瑋瑋因為缺乏耐性，排隊期間打人，許美霞除了向對方道歉，也同時用手打一個交叉，令瑋瑋知道自己做錯了，「同一件事教了十多次後，就會有學會的一天。」直至瑋瑋九歲後，他已懂得基本自理，甚少在街上大叫，丈夫也開始接受瑋瑋，許美霞終於鬆一口氣：「最困難的時刻，我終於捱過了。」



認同白頭人送黑頭人是幸福



眼看瑋瑋快將十八歲，需要離開學校，許美霞眼前的難關再添一個。到底瑋瑋畢業後可以做甚麼，許美霞說：「我只希望他可以做到清潔工。」最近她要求瑋瑋學習打掃，為日後工作做好準備。她即將踏入五十歲，深知道離開兒子的一天總會出現。智障自閉症家長常說：「白頭人送黑頭人是他們最大的幸福。」這句話她感同身受，面對不可掌控的未來，她只有一個奢望：「希望教好個仔之後，大家可以包容他，願意伸出援手。」



