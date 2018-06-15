﻿﻿苦練咬字發音 非華語生演唱華語歌﻿

「紅塵中，悲歡離合，殺盜淫妄癡慢狂。」佛教筏可紀念中學（下稱筏可）將於佛誕舉辦「一畝心田慈善音樂會」，逾二十位非華語學生以普通話唱出一首首中文歌。他們不止獻唱新編佛曲，也獨唱華語流行歌。為了咬字精準，有未學過普通話的學生堅持從基本發音學起；亦有學生不惜翻聽《心經》逾百次，只求記熟生字。



筏可舉辦的音樂會主要由該校合唱團演出，二十五位成員大多為非華語學生。為了今次演出，該校音樂、中文及普通話老師鼎力輔助學生練習，音樂會將有融入佛學思想、全新編撰的歌曲《一畝心田》，學生親自翻譯英、菲歌詞的國語流行曲，乃至傳統佛曲等。



生於菲律賓、四年前來港讀書的中四生樊艾嘉（Dana），負責演唱《時間都去哪兒了》的普通話版本，她對記者清唱一段副歌，若非事前知悉她不諳中文，日常多以英語溝通，大抵不會想到眼前這位十九歲女生唱得字正腔圓、充滿感情，實際是不久前才開始學普通話。



「我完全不會說普通話，原本連歌名幾個字都唱不好，只得天天反覆練習同一個字的發音，咬字變好了也要於唱歌時投放更多情緒。」Dana坦言，來港後才接觸中文，但所學亦限於廣東話：「『時（shí）』需用舌尖觸碰上齒背，這種咬字方法在我的母語、英語或西班牙語都沒有，我的舌頭不曾如此擺動，如今算是打開了新音域。」



校長因材施教



同級同學兼《時間都去哪兒了》的菲版演唱者方忻（Ira） ，小學時學過一年半普通話拼音，語言程度較Dana高，惟她亦指，背熟歌詞發音並非易事。她亦負責把此曲翻譯成菲律賓語，對普通話也需一定掌握：「老師解釋歌詞意思，我們翻譯時再想用字音韻是否合理，單是正歌第一句『門前老樹長新芽』已令人想破頭。」最終歌曲翻譯成英文，並由來自英國的何雅（Maya）以母語演唱，她有感準備工夫不易，但此經驗教其難忘。



向高難度挑戰的還有準備唱《心經》的菲籍學生高仲匡（Daniel），為記下全曲二百六十字歌詞，他至少把歌聽了逾百遍：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時 這首歌顯然並非一般流行曲，很多中文生字我都不懂，寫上英文或菲律賓語拼音作輔助。」



筏可是一所位處大澳的第三組別學校，校長惲福龍（上圖）從不催谷「無書緣」的學生，而是通過長跑、合唱、舞獅等活動，讓他們有平台展示才能，建立自信。繼一五年首度與港大學生合辦音樂會，該校將迎來第四次大型演唱，今次演出更獲音樂人義務參與製作：「專業團隊會充當綠葉，我的囝囝囡囡（學生）是主角、最美麗的紅花。」



