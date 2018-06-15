﻿澳門「加辣」整治的士重罰辱客屈錢司機

一對港人夫婦上月二十七日偕同年幼孖女到澳門旅遊後，在中區乘的士往港澳碼頭準備返港，期間遭司機強索二百元車資，二人拒絕，對方即聲稱「吹雞」叫同黨到港澳碼頭「做嘢」，又不顧車上有幼童，不停煞車及亂扭軚變相恐嚇。女事主態度強硬，並一直以手機攝錄過程，的士駛至接近港澳碼頭時，司機以道路擠塞為由，聲稱通知同黨不要來，執尾彩丟低一句：「以後唔做香港人生意！留番啲錢去執藥啦！」
辱客屈錢片段網上熱傳
事件原來還有「前傳」。上月十三日，數名內地女遊客到澳門旅遊時也遇上劏客的士，竟屈服威嚇支付了一百元車資但司機仍肆意侮辱：「以後唔好嚟澳門啦，你嚟做雞呀？」澳門治安警隨即介入調查，證實兩片段中的司機，皆為同一名姓崔的二十七歲男子，他去年至今已累積二千次的士違規紀錄。警方將有關司機的違規項目斬件檢控，即使全部罪成，也只是罰款七千元。
澳門的士亂象頻生，不少意見都認為源於《的士規章》阻嚇性不足。今年四月，籌備多時的《輕型出租汽車客運法律制度》草案（俗稱新《的士規章》）終於出台，提出多項加辣罰則，包括五年四次違規釘牌、罰款暴增至最高三萬元等。
三常會委員鄭安庭坦言，若單純討論提升對違規司機的罰則，肯定好快通過，但問題是新規章內容還包括將來競投的士牌方式等眾多範疇，審議需時，立法進度恐難加快。