﻿食肆應睇波潮狂吸客 世盃餐熱賣 火鍋也「加時」

今屆世界盃睇波氣氛濃厚，多間茶餐廳均有提供直播賽事作招徠，其中翠河餐廳推出每場每位最低消費六十元，昨晚八時埃及對烏拉圭賽事期間，位於長沙灣青山道的分店全場爆滿，不少球迷邊食邊觀戰。銀龍粉麵茶餐廳旺角通菜街分店表明會播放全數六十四場賽事，更劃專區予球迷觀戰，每人最低消費六十元，八強、四強至決賽則會加至八十至一百元。
球迷訂枱睇阿根廷對冰島
邊看球賽，邊「烚吓烚吓」更過癮。相馬日式火鍋推出「睇波套餐」，用餐時間較平日九十分鐘長，可看足一場賽事，負責人梁先生指，餐廳人流明顯較平日多，不少人專誠來看球賽，該店在世界盃期間會「播足咁多場」，希望食客看得開心。火鍋本色負責人Alan表示，為增加氣氛，該店推出估波膽有獎遊戲，估中可獲逾八百元的原條加拿大象拔蚌刺身及六位用海鮮拼盤；今晚九時阿根廷對冰島的賽事，已有四、五枱顧客預訂該時段「食住睇」，預計最終整體生意可上升三成。
另位於牛頭角的大排檔牛下合利小廚在世盃期間亦推每人一百五十元的最低消費，但不設用餐時限，負責人吳先生稱，將延長營業時間至凌晨四、五時，讓食客可直落觀賽，昨晚七時許已八成爆滿。
至於氣氛最佳的酒吧，酒吧業協會副主席錢雋永指，前日揭幕戰多間酒吧大爆場，而為迎接長周末，已有逾百間酒吧透過該會的「酒吧地圖app」推出各項優惠吸客，預料最終為業界帶來最少三成增長，涉及過億元的生意額。
此外，共居空間平台Coliving.hk趁明日父親節及世界盃舉行期間，舉辦親子睇波活動，免費提供場地供市民相約與父親一同觀賽，共度佳節。