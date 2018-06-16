﻿﻿港鐵員工無目擊剪鋼筋﻿﻿ 禮頓與分判商口供有異﻿

港鐵沙中線紅磡站月台擴建工程鋼筋接駁位造假，港鐵昨向路政署提交報告並揭露更多細節，其中沒有港鐵職員親眼目擊鋼筋被人剪短，而其中三條有問題鋼筋未作修正；另分判商與承建商禮頓的口供有出入，「真兇」誰屬仍有待調查。



港鐵提交的報告長達四十六頁，港鐵就事件向十九名現職及已離職的港鐵員工、三名承建商禮頓人員、分判商「泛迅建築」及「中科興業」代表了解情況。所有受訪港鐵員工均沒有親眼目睹鋼筋被剪短，但有駐地盤職員憶述，在一五年八至十二月期間，曾五次看到、或有人匯報鋼筋曾被剪短。另一名駐地盤人員亦兩次見到相關證據，更曾拍下照片，有關證據包括螺絲頭與連接器接駁位有縫隙、鋼筋螺絲頭部份末端被剪短等。



另據兩名港鐵現場監察人員指，每次得悉事件後都有向禮頓提出並要求糾正，但一名駐地盤人員稱，其中一次有三條鋼筋未有作出糾正，而報告指其他受訪職員都未憶及有關情況。



三條鋼筋未修正



報告又交代，港鐵與其中一間分判商代表會面時，有兩名禮頓代表以觀察員身份到場，禮頓其後「強烈否認」分判商的言論。港鐵認為由於無足夠證據支持，現階段未能判斷有關指控是否可信，經考慮法律意見後，決定另外向政府提交有關分判商的陳述；而報告內有關跟中科興業會面一節，寫上無相關資料提供。



對於港鐵早前曾聲稱是泛迅的工人「下剪」，消息人士解釋，當時是按所掌握資料提及泛迅，澄清經調查後，無證據顯示剪短鋼筋者的身份，又指港鐵無傳召權，期望政府成立的獨立調查委員會能查清真相，強調沙中線通車目標不變。



