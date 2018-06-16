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﻿解放軍軍營開放日派三萬門票

2018-06-16 列印
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　　每年解放軍開放日都吸引不少市民參觀。解放軍駐香港部隊將於六月三十日至七月二日，分別開放石崗、新圍及昂船洲軍營予市民參觀。

　　開放日門票將於本月二十四日上午八時三十分至十二時三十分在中環、九龍東等六個軍營派發合共三萬張門票。市民可憑身份證最多領取四張門票，所有門券先到先得派完即止。

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