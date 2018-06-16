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﻿1.4%高小學生曾吸電子煙

2018-06-16 列印
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　　政府擬修例規管電子煙及其他煙草產品，吸煙與健康委員會聯同醫學會、西醫工會及牙醫學會引用港大公共衞生學院的調查，指有百分之一點四的高小學生及近百分之九的中學生曾吸食電子煙，指相關產品被推廣為潮流玩意，但其實會令人上癮及有致癌風險，促請政府立法全面禁止進口銷售。

　　食物及衞生局局長陳肇始強調，立法規管電子煙並非將電子煙合法化或合理化，當看到有新的煙草產品對市民健康構成風險時，必須因應法例去加強規管，保障市民健康。

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