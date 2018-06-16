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﻿遇溺空少不治 捐器官遺大愛

2018-06-16 列印
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　　前日在馬爾代夫遇溺昏迷返港醫治的香港航空空中服務員Calvin，在瑪嘉烈醫院留醫一天後，昨日不治，家人雖然十分哀傷，但願意捐出Calvin的器官遺愛人間。昨日有逾二百名親友得悉他命危到醫院探望，各人均顯得哀傷。

　　二十七歲姓嚴的港航空中服務員，上周五出差到馬爾代夫等候航班返港期間，趁空餘參加一個島上的一天遊活動期間，在泳池遇溺，疑腦部一度缺氧昏迷。前日事主由醫療專機送返港，在瑪嘉烈醫院治療。

　　當時家人對Calvin能甦醒已感不樂觀，但仍希望有奇蹟出現。但留醫一天後，Calvin最終離世。

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