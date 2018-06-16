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﻿調查：66%人滿意的士服務

2018-06-16 列印
　　香港的士業議會昨公佈本年第一季的士服務質素調查，在受訪的一千二百零四名的士乘客中，約六成六認為的士整體服務質素良好及優秀，較上季調查多二點四個百分點。以一百分為滿分，評分有六十二點九分，為此調查設立以來首次高於六十分。

　　調查要求受訪市民就十三項香港的士服務質素評分，一分為非常不同意，五分為非常同意。得分最高為「的士車身和車廂清潔」，平均分達三點九六分；較受關注的「司機待客以禮」一項，評分由去年的三點二九分上升至三點六二。而「的士在路旁很容易截的士」和「與集體公共交通工具相比，的士收費合理」則評分最低，僅得三點三九及三點三三分。

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