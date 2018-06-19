﻿行兇後氦氣袋笠頭自殺亡 父親節三屍案 濕疹女刀殺父母

父親節是家人共敍天倫的日子，豈料屯門一個家庭卻發生倫常命案！夫妻和幼女原本相約親友父親節當天飯敍，前一天突然爽約，親友其後無法聯絡，昨午上門拍門無回應，報警求助。警方到場消防破門入屋，發現三人伏屍單位內，父親及母親左胸有刀傷，女兒頭部笠上插有喉管的膠袋，吸入氦氣死亡，警方檢獲女兒遺書，聲稱長期受濕疹困擾，生不如死，不排除有人殺死父母後自盡。由於兇案單位大門反鎖，警方認為不涉第四者，案件列謀殺及自殺處理，並聯絡身在內地的長女，了解家庭狀況。



現場為龍門路新屯門中心四座十樓一單位。據悉，上址住了一戶四口之家，戶主夫婦彭孫偉（六十歲）及李鳳群（五十六歲），彭退休前任職電訊業，妻子為家庭主婦，二人育有兩名女兒，長女近日身處內地，二十三歲幼女靖瑜，剛剛理工大學畢業。資料顯示，彭夫婦九○年以近七十三萬元購入該三房單位。



現場消息指，彭一家原與親友約定前日父親節一起飯敍，之前一日突稱不能赴會，但沒有說明原因，自此更失去聯絡。



父母左胸被刀刺



至昨午近四時，親友疑惑，於是持門匙上門察看，發現單位大門反鎖，多番拍門仍無人回應，恐有不測，於是報警求助。



警方及消防趕到現場，破門而入，在單位三個房間分別發現彭氏夫婦及其幼女的屍體，彭倒斃在女兒房間地上，左胸兩處被刀刺，長三厘米；彭的妻子伏屍主人房，身體捲曲，其左胸亦有長三厘米的刀傷，右腰和左腿均有刀傷；幼女身處自己房間，身上沒傷痕，頭部卻笠着膠袋，駁上一米長膠管，連接氦氣樽。



廚房檢獲呎長血刀



警方發現單位門窗緊閉開冷氣，在廚房檢獲一把沾有血漬、長一呎的利刀，相信是兇器。現場發現遺書，女兒稱長期飽受濕疹困擾，生不如死，她剛於理大畢業，仍未找到工作。警方不排除有人殺父母後自盡，真正動機仍有待調查；法醫相信三人在過去二十四小時內死亡。



警方聯絡彭長女了解事件，她正趕回港，案件現由屯門警區重案組第二隊接手調查，案件暫列謀殺及自殺處理。



命案發生後，屋苑住客均感震驚。住在鄰座的鍾女士直言感到好難過，她慨歎彭家死去的女兒只有二十三歲，人生剛開始：「有咩嘢解決唔到，要搞到家散人亡？」另一名姓梁街坊認為，死者夫婦已退休，女兒長大，假如碰到問題，不必大動肝火，弄得如斯下場。



警急晤長女了解家境



屯門區議會主席梁健文對這宗兇案感到震驚，他認為「萬事有商量」，市民遇上難題，應向社工或相關機構求助。