﻿機場一度封閉 港團報安全 大阪6.1級地震四死逾350傷

港人旅遊熱點日本大阪，於昨早發生六點一級地震，鐵路一度全線停駛，多條道路塌陷水浸，最少造成四死逾三百五十人受傷，其中一名九歲女童在上學途中被塌下的牆壁壓死。約有六百港人參加旅團，身在大阪，全部安全。昨天有港人無懼天災，如期出發往大阪遊玩，但亦有人擔心，取消行程。



地震於日本時間約早上八時發生，關西多個地區，包括大阪、京都等感到強烈震動，有建築物着火，部份地區出現路陷、地下水管爆裂，多條道路水浸；鐵路交通、高速公路一度停駛及封閉，關西機場多班航班亦曾停飛或延誤，隨後陸續恢復。



九歲女遭塌牆壓死



大阪高槻市一名九歲女童在上學途中，被學校泳池一幅長達三十米的圍牆壓中身亡；另有八旬老翁於睡夢中遭家中書架壓中不治，逾千人需入住當地的避難中心暫避。日本氣象廳官員警告，未來一星期或可能會發生同樣規模的餘震，呼籲民眾避開有倒塌危險的建築物。



身處當地旅遊的港人蔡先生向本報指，事發時在酒店被「震醒」，因酒店電梯停止運作一度無法退房。他形容市面氣氛平靜，但不少店舖暫時關閉，部份食肆只有有限食物供應。



準備前往大阪及京都旅遊的李小姐相信「日本好安全」，將如期出發；另有原訂計劃一家三口到關西旅遊的港人表示，因同行有小童，擔心地震影響安全，取消行程，或會改往東南亞國家享受假期。



旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，所有前往當地的香港旅行團安全，暫未有旅行團需取消景點或提早返港。東瀛遊執行董事禤國全表示，現時有十個旅行團、合共約三百人身處大阪，原訂行程將如期進行，但昨受高速公路封閉影響，路面交通較為擠塞，其餘問題不大。



