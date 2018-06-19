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﻿法律界感惋惜　林炳昌︰無語問蒼天

2018-06-19 列印
　　多名法律界人士對艾勤賢病逝感惋惜。曾與艾勤賢並肩作戰數十年的律師林炳昌指，艾勤賢近月癌病復發後，因不想朋友擔心，自己默默承受，對其病逝只說「無語問蒼天」。

　　資深大律師清洪憶述，艾勤賢在律政署出任檢察官時被外界稱為惡霸，但他首次見艾勤賢時卻認為「事實並非如此，他是真性情的大狀」，認為艾勤賢是一名非常成功的執業大狀，亦相識滿天下。

　　曾與艾勤賢同期在律政署工作的澳籍資深大律師Gradam Harris對艾勤賢離世感到傷感，指香港失去一位優秀卓越的大狀。他形容艾勤賢一生過着燦爛的生活，為人率直，樂於助人，又指艾勤賢是一位天賦異稟的大狀，雖多數打刑事官司，但能夠將其思想轉向法律的各個方面，為客戶提供卓越的服務。

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