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﻿﻿世衞列「電玩成癮」﻿﻿為精神病﻿

2018-06-19 列印
■港年輕人多愛電玩，不少每天花數小時打機。
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　　世界衞生組織年初把「電玩成癮（Gaming Disorder）」列為精神疾病，昨日起正式生效。若一個人沉迷電玩行為，導致其個人、家庭、教育等面臨重大傷害，且持續至少一年，則可被判斷為「電玩成癮」患者，其症狀包括無法控制地玩電子遊戲、即使有負面後果亦持續或增加打電玩的時間等。世衛通知各地政府將病態電玩成癮納入醫療體系，意味着有關患者可獲當地政府資助接受治療。

　　精神科醫生丁錫全指，本港「電玩成癮」求診者主要年齡介乎十至十八歲的男學生，「佢哋大多數會因為沉迷打機而唔願返學」，亦引發其他情緒問題，包括焦慮、抑鬱等，往往治療需時。

　　他呼籲家長多留意子女，不要讓子女毫無節制「打機」，若發現子女花費大量金錢於遊戲中，應盡快尋求老師及社工協助，避免問題惡化。

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