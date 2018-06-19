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﻿港珠澳大橋預計流量跌25%

2018-06-19 列印
　　港珠澳大橋通車在即，運輸及房屋局昨證實，三地政府前年評估大橋在二○三○年及二○三七年的每日車流量，為二萬九千架次及四萬二千架次；而每日客流量則分別為十二萬六千人次及十七萬五千人次，有關評估均較二○○八年的預測低一成至兩成半。

　　局方解釋，預測流量出現不同是由於深中通道的興建、跨境陸路貨物運輸在近年出現下跌趨勢，以及近年內地鐵路急速發展。政府會密切留意大橋用量，並會聯同另外兩地政府及港珠澳大橋管理局研究適當措施。而大橋的財務狀況需在大橋開通一段時間後才可確實，如有需要，三地政府會要求管理局採取開源節流措施。

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