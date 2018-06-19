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﻿深水埗情騙求助今年達25宗

2018-06-19 列印
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　　網上情緣騙案不絕，民主黨深水埗區區議員袁海文指，年初至今接獲二十五宗有關情騙陷阱求助，事主年齡介乎二十至四十歲，損失金額合共逾七十萬元，其中六名事主上周已報案。

　　袁海文指，騙徒手法如出一轍，懷疑屬集團式運作，利用受害人的性格弱點，以預早設計好的特定對話內容以獲取利益。騙徒主要以交友程式認識事主，博取他們信任後邀約見面，包括先送禮給事主，再訛稱自己生日再要求事主送禮，或游說事主購買美容療程或教育課程等。他呼籲巿民應小心使用交友程式，不要輕信對方的外貌及說話，提防受騙。

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