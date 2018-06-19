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﻿金管局與業界商優化道具鈔申請

2018-06-19 列印
　　早前首次有電影道具製作人因持有道具鈔票被控保管偽鈔罪成，事件引起業界關注。金管局副總裁李達志昨在局方網誌表示，今日會與警方和影視業界代表會面，商討優化道具鈔票的申請和要求，例如提供道具鈔票範本和常見問答，配合業界運作。

　　金管局由○八年一月至今年六月初接獲近六百九十宗複製香港鈔票申請，其中五百八十七宗獲批，而道具鈔票申請佔十三宗，當中五宗獲批。

　　李達志解釋，過往有市民因收到偽鈔而蒙受金錢損失，指審批複製鈔票的條例是針對相關罪行，故有實際需要，現行有機制供市民申請合法複製鈔票作特定用途，例如製作電影或教育材料，審批一般需時約兩周。

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