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﻿洪水橋反飛車發412告票

2018-06-19 列印
　　新界北總區交通部由本月一日起，在元朗洪水橋一帶進行打擊非法改裝及超速駕駛行動，其間合共發出四百一十二張告票，拘捕四名司機，有三十六輛私家車及一輛電單車懷疑被非法改裝。其中一名被捕二十九歲姓葉司機，上周六在洪水橋大街被發現未獲車主同意駕駛一輛私家車。該車坐椅、死氣喉均被非法改裝，行車證亦逾期。

　　此外，新界南總區交通部於上周五至昨凌晨，亦在沙田、荃灣、葵青等區打擊酒駕及超速駕駛，共截查九百八十四輛車，拘捕七名司機，並以告票或傳票方式檢控八十一名違例司機。

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