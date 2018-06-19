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﻿美股中段跌137點

2018-06-19 列印
　　美國股市本周首個交易日中段下挫，杜指報二四九五二點，跌一百三十七點；納指則報七七三一點，跌十五點。滙控美國預託證券價格見七十五點八九港元，跌零點四六港元；騰訊則見四百零四點八八港元，跌五點一二港元。紐約期金報每盎司一千二百八十點九美元，升二點四美元；紐約期油則報每桶六十五點一七美元，升零點一一美元。
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