﻿fb陽光少女情緒爆煲 怨父母遺傳濕疹 網上徵死亡建議

新屯門中心發生三屍倫常命案，疑兇彭靖瑜曾在中大修讀護理卻中途停學，她長年受濕疹困擾，情緒爆煲，有網民發現她曾以別名在網上查詢氦氣自殺的效力，又埋怨父母把濕疹遺傳給她，她涉在父親節狠下毒手，向熟睡中的父母捅刀，她則吸氦氣自盡，釀成慘劇。



兇案單位昨天仍未解封，三男一女重案組探員昨早十一時許進入單位調查。一行人翻查大廈閉路電視錄影蒐證及調查，逗留約半小時後離開。案中二十三歲疑兇彭靖瑜，中學就讀屯門一間Band 1中學，中三時獲一間報館頒發助學金，一三年文憑試其中一科考獲5*，順利考入中大護理系。靖瑜的facebook生活照顯示，其大學生活多姿多采，除了「上莊」任宿生會幹事外，二○一四年學院歌唱比賽中奪冠。社交帳戶中的她笑容滿面，表面上看不出有問題。



「濕疹令我好絕望」



彭靖瑜二○一五年三月起便沒有更新facebook內容，中大昨天回覆本報查詢，指她二○一五年一月離校，沒有完成課程。上周五一名疑似靖瑜的網民在討論區發帖：「氦氣自殺有無得諗？」聲稱「學術討論」，詢問網友吸入多少氦氣可致死，以及成功獲救的機會率。有網民閱後感到不妥，留下自殺求助熱線，但亦有不少人提供自殺建議。案發至今，發帖者再無更新或回應。翻查有關帳號資料，其兩個月前曾在一個題為「濕疹令到我好絕望」的帖文留言：「經歷緊類固醇反彈……今次真係好難捱……就嚟自殺。」



該帳號自言因類固醇副作用導致紅皮症：「出黃水……咩都做唔到除咗等死，日常社交無晒，郁得大動作啲都會扯開個傷口，嗰幾個月唔係人過嘅生活。」更形容：「濕疹生仔X街過窮人生仔……一世都要suffer（受苦）無得改變。」



有認識死者一家四口的姓黃女街坊稱，戶主夫婦兩名女兒乖巧有禮，成績很好，一家相處融洽，從未聽聞幼女有皮膚病或心理問題。相關新聞刊P2版



