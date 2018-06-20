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﻿任社工長女 趕返港認屍

2018-06-20 列印
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　　屯門三屍命案中，在父親節痛失雙親及胞妹的姓彭（二十八歲）長女，本身為社工，家庭慘案發生時身在內地，得悉家中遽變即趕返港，昨晨在四名男女親人陪同下到殮房認屍。

　　倫常命案中的長女，據悉早年畢業於理工大學社工系，學成後投身社工工作，案發時她身在內地工作。前日獲悉家庭發生慘變後，立即趕返港了解事件，並於昨晨九時許在四名親友陪同下，到富山殮房辨認雙親及妹妹屍體。她穿上連身裙及戴上口罩，神情顯得哀傷，各人逗留約一個小時後離開，未有發言，事後由警方接走。
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