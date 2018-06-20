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﻿美股中段跌343點

2018-06-20 列印
　　美國周二股市中段急挫，杜指報二四六四三點，跌三百四十三點；納指則報七六八二點，跌六十四點。

  滙控美國預託證券價格見七十五點五港元，升零點九港元；騰訊則見三百九十六點九五港元，升零點一五港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百七十七點七美元，跌二點四美元；紐約期油則報每桶六十四點六六美元，跌一點一九美元。
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