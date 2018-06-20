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﻿頌昕遺行李風波 航空公司職員提覆核

2018-06-20 列印
　　前特首梁振英幼女梁頌昕，被指在前年三月在機場離境時，因手提行李遺留在禁區外，獲機管局及機場保安有限公司批准由航空公司職員將其遺留的行李帶入禁區，並在梁頌昕不在場下進行安檢。有航空公司職員質疑機管局在事件中違法，提請司法覆核，案件將於今早進行聆訊，預料需時一天。

　　事發於前年三月，有傳媒報道指梁頌昕當時將手提行李遺留在南邊大堂的安檢關口，要求地勤人員代為送進禁區不果，期間時任特首梁振英被指曾致電航空公司職員，施壓要求職員將行李送交梁頌昕，終獲「特事特辦」，並在梁頌昕不在場下進行安檢。

　　國泰港龍航空公司職員羅美美入稟申請司法覆核，質疑事件中有關做法不符合安檢必須乘客在場的規定，要求法庭裁定機管局決定屬違法。

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